Der gebürtige Freiberger Philipp Pentke hat am Samstag sein Bundesliga-Debüt gefeiert. Pentke vertrat den am Meniskus verletzten Oliver Baumann im Tor von 1899 Hoffenheim beim Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt (1:2). Trainer Alfred Schreuder hatte dem 34-Jährigen den Vorzug vor Winter-Neuzugang Michael Esser gegeben.



Allerdings hätte der Einstand erfolgreicher ausfallen können: Pentke musste zweimal hinter sich greifen - beim 0:1 gegen Bas Dost (18.) und beim 1:2 gegen Timothy Chandler (62.) - und stand am Ende wie seine Mannschaftskollegen mit leeren Händen da.

Philipp Pentke kassiert das 0:1 durch Bas Dost. Bildrechte: imago images/Jan Huebner

Pentke wohl erstmal weiter im Tor

Schuld war er freilich nicht an der Niederlage. "Wir müssen die Tore schießen oder besser verteidigen. Beim zweiten Tor müssen wir den Kopfball verhindern", sagte Schreuder bei der anschließenden Pressekonferenz - und erwähnte Pentke mit keinem Wort. In dem Falle ein gutes Zeichen. Heißt: Die Chancen steigen, dass der Torwart-Oldie auch in den nächsten Wochen zwischen den Pfosten stehen wird. Baumann wird den Kraichgauern noch mindestens einen Monat fehlen.



Pentke selbst äußerte sich nach dem Spiel nicht weiter zu diesem emotionalen Moment, sondern ging flugs zur nüchternen Analyse über. "Wir haben es erst nicht so gut gemacht, aber sind dann mit einem anderen Gesicht aus der Pause gekommen. Dann kommt Frankfurt mit einer einfachen Flanke zum Führungstreffer. Das war für uns ein Genickbruch", sagte er gegenüber "TSG.TV".

Einst Leistungsträger beim CFC

Schon das Debüt-Spiel war - trotz der Niederlage - mit Sicherheit der Höhepunkt in Pentkes langer Karriere, die einst in der zweiten Mannschaft von 1860 München begann und dann über den FC Augsburg, Energie Cottbus, den Chemnitzer FC und Jahn Regensburg bis nach Hoffenheim führte. In Chemnitz war er Stammkeeper und Leistungsträger und schaffte mit der Mannschaft 2011 den Aufstieg in die 3. Liga.