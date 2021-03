Zuschauer bei RB Leipzig im Stadion Bildrechte: IMAGO / motivio

Ginge es nach Karsten Günther vom SC DHfK Leipzig und Ulrich Wolter von RB Leipzig könnte ab 1. April ein Modellprojekt für die Rückkehr von Zuschauern starten. Diesem Vorstoß hat Leipzigs Bürgermeister Burkhard Jung aber mit Blick auf die Corona-Verordnung des Landes Sachsen eine Absage erteilt. "Momentan ist es völlig illusorisch vor Zuschauern zu spielen", erklärte Jung und schloss damit auch eine Zuschauerrückkehr zum Bundesliga-Spitzenspiel Leipzig gegen Bayern aus. Zuvor hatte es Überlegungen gegeben, im Rahmen des Projektes 999 Zuschauer zuzulassen.

Für Jung geht es darum, eine Perspektive aufzuzeigen und sich auf den "Tag X" vorzubereiten, wenn es wieder möglich ist, Veranstaltungen - egal ob Sport oder Kultur - , oder Gastronomiebetriebe zu besuchen. "Wir sind mitten in der 3. Welle. Trotzdem wollen wir über ein Modellprojekt versuchen, in den nächsten Wochen die Richtung zu ändern in Hinblick auf Öffnungen und Lockerungen. Wir müssen trotzt der Pandemie zur Normalität zurückkehren", erklärte das Stadtoberhaupt am Montag.

Inzidenzwert von 100 weiter im Fokus

Grundlage für das Vorgehen ist eine Regelung zu Modellprojekten in der sächsischen Corona-Schutzverordnung, die die Zulassung von Zuschauern ermöglichen würde. Der Paragraf 8g sieht Projekte zur "Erprobung von Corona-Testkonzepten" vor, allerdings muss dafür ein Sieben-Tage-Inzidenzwert von 100 Infektionen auf 100.000 Einwohner unterschritten werden. In Leipzig lag der Wert am Montag bei 81, Tendenz steigend.

Deshalb glaubt Jung nicht, dass es von Seiten der Landespolitik grünes Licht für das Projekt geben wird. Er plädiert jedoch dafür, nicht mehr nur auf den Inzidenzwert zu schauen, sondern auch andere Faktoren für die Öffnungsstrategien heranzuziehen. "Der Inzidenzwert alleine ist nicht mehr aussagekräftig. Es muss die Impfquote mit einberechnet werden. Dadurch wird auch die Belastung der Intensivstation sinken. Und auch die Sterberate wird niedriger", so Jung.

Die aktuelle Verordnung in Sachsen läuft noch bis zum 31. März. Was ab dem 1. April kommt, sei völlig unklar, sagte Jung. Im schlimmsten Falle könnten sogar die Modellprojekte aus der Verordnung gestrichen werden.

Streit um Startpunkt des Projekt

Zunächst einmal ist das Projekt nun beim Freistaat Sachsen beantragt. Nur wann es losgeht, da herrscht eben noch Unklarheit. Geht es nach den Projektträgern SC DHfK und RBL wäre der Start am 1. April. Die Vereine sind vorbereitet, haben die nötigen Grundlagen geschaffen und auch die technische Infrastruktur dahinter steht. Karsten Günther vom SC DHfK Leipzig hofft auf einen möglichst frühen Start des Modellprojekts. Bildrechte: imago images/Picture Point LE

"Wenn wir jetzt den Mut besitzen, und ab Anfang April die Daten sammeln, könnte das maßgebend für andere Branchen sein", sagte SC-DHfK-Geschäftsführer Karsten Günther eindringlich. "Wir wollen ein Signal senden." Er hoffe auf eine positive Rückmeldung aus Dresden trotz der aktuellen Verordnung.

RB-Vorstand Ulrich Wolter hat die Hoffnungen auf Fans im Top-Spiel gegen die Bayern trotzdem noch nicht aufgegeben und hofft auf eine Anpassung der Schutzverordnung zum 1. April. "Wir bereiten uns so vor, dass wir es umsetzen können. Je früher, desto besser", sagte Wolter. Das Modellprojekt sei dafür gedacht, Dinge auszuprobieren, "die unabhängig sind von der Situation. Wir bewegen uns aber natürlich in den rechtlichen Rahmenbedingungen."

Bürgermeister Jung hält das Projekt ebenfalls für sofort machbar, glaubt aber nicht an eine Abweichung von den Vorgaben. Zudem hänge vieles an der Ministerpräsidentenkonferenz und deren Entscheidungen am Montagabend.

Unterstützung durch Universität Halle

Das Modellprojekt basiert auf Massentests. Jeder potentielle Zuschauer muss sich vorher testen lassen. Das Ergebnis wird dann in digitaler Form in eine App eingetragen. In den nächsten 24 Stunden - in denen eine negativ getestete Person nicht ansteckend sein soll - könnten dann Veranstaltungen besucht werden.