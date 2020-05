"Die Umsetzung der Maßnahmen erfordert sehr viel Disziplin. Mit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs ist nur ein Zwischenziel erreicht. Dieser Spielbetrieb ist kein normaler Spielbetrieb. Jedem in der Liga muss klar sein: Wir spielen auf Bewährung. Ich erwarte von jedem Einzelnen, dass er der Verantwortung gerecht wird."

"Die 1. und 2. Bundesliga planen am Samstag, den 16. Mai, den Spielbetrieb fortzusetzen. Es wird mit der Wiederaufnahme des 26. Spieltags begonnen."

"Wir planen aktuell zwei englische Wochen. Das Saisonfinale soll am 27./28. Juni stattfinden. Wir werden eine Relegation spielen. Die Relegation zwischen der 2. Bundesliga und der 3. Liga hängt von der Entscheidung in der 3. Liga ab. Der Termin für den DFB-Pokal wird zeitnah vom DFB festgesetzt. Was den neuen Saisonstart angeht, können und wollen wir uns noch nicht festlegen."