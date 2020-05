Es ist ein knüppelhartes Finale um den Klassenerhalt für Dynamo Dresden. Nach den Corona-Fällen im Klub und dem damit verbundenen verspäteten Wiedereinstieg in die Saison stehen für die Schwarz-Gelben nun neun Spiele in 29 Tagen an. Doch Patrick Schmidt will nicht mit dem Terminplan hadern: "Der ist so, wie er ist. Der Spielplan ändert nichts an meiner Denkweise: Wir schauen von Spiel zu Spiel und gucken, was geht. Jammern hilft nicht."