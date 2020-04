"Für viele Fans werden Geisterspiele eine erhebliche Umstellung sein", sagt Jonas Gabler. Er beschäftigt sich wissenschaftlich mit Fans. Das Erlebnis rund um ein Spiel, im Stadion, die Stimmung dort – all das falle weg. Nicht nur deshalb steht "die Mehrheit" Geisterspielen auch skeptisch gegenüber, so Gabler. Auch aber, weil der Profi-Fußball mit einer Saisonfortführung mit solchen Spielen eine Sonderrolle beansprucht und sich von der Gesellschaft abkoppelt. Und trotzdem sei den Fans bewusst, dass es bei den Bundesliga-Klubs kurzfristig ohne Geisterspiele nicht geht.

Insgesamt aber fordert die Fan-Szene in diesen Krisen-Tagen eine grundsätzliche Veränderung des Profi-Fußballs. Eine Gesundung. Weniger Kommerz, mehr Nachhaltigkeit. Ein Dialog darüber finde gerade statt, so Fanforscher Gabler. Ob dabei am Ende ein aus Sicht der Fans positives Ergebnis herauskommt, mag auch er nicht vorauszusagen. Gabler hält es sogar für "eine realistische Gefahr", dass sich die Entfremdung sogar noch fortsetzt. "Wenn Vereine nun in finanzielle Schieflage geraten, kann der Ruf nach externen Investoren größer werden. Verbunden mit der Idee 50+1 auszuhebeln." Aber das müsse nicht sein, es könne auch in die andere Richtung ausschlagen.