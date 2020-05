Seit 1973 ist Jörg Röhrig als Sportreporter in nationalen und internationalen Fußball-Stadien unterwegs. Auf das Geisterspiel in Aue am vergangenen Samstag gegen Sandhausen hatte er sich besonders vorbereitet, wie er erzählt: "Ich habe mir eine Woche lang gesagt: Du fährst zu einem Testspiel." Das habe geholfen, mit der stillen Atmosphäre im leeren Auer Stadion umzugehen. In der aktuellen "Themengrätsche", dem "SpiO"-Podcast, beschreibt der FCE-Experte, wie er die Partie unter diesen "merkwürdigen" Begleitumständen aus Reporter-Sicht erlebt hat.