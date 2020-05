Der Wiederbeginn in den ersten beiden Profi-Ligen ist nun also terminiert – demnach würde es für RB am 16. Mai mit dem Heimspiel gegen den SC Freiburg weitergehen (26. Spieltag). Für RB richtig, "es gibt keinen Grund, noch länger zu warten", sagte Geschäftsführer Oliver Mintzlaff jüngst. Und Ulli Krömer glaubt auch nicht, dass es dadurch Probleme für die Leipziger Mannschaft geben wird: Womöglich könne es aber bei der "mannschaftstaktischen Qualität ein paar Rückschritte geben".



Und was ist mit der Kulisse? Ist RB Leipzig ein Team, das ohne Zuschauer zurecht kommt? "Ich sage es mal so", so Krömer, "es gibt sicher Mannschaften, die brauchen die Kulisse mehr als RB Leipzig." Und auswärts könne es ein Vorteil für die Leipziger sein, wenn es still im Stadion ist: Wenn RB zum Beispiel beim 1. FC Köln spiele, "dann ist es da laut" – und das sei nicht unbedingt ein Vorteil für RB, gegen das viele Fans immer noch heftiger protestieren als gegen andere Klubs. Aber das fällt ja jetzt weg.