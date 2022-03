Auch beim FC Carl Zeiss Jena, aktuell einziger mitteldeutscher Vertreter in der Bundesliga, steht man dem Thema positiv gegenüber, schränkt aber ein: "Es bleibt nun abzuwarten, was das für uns in der Praxis bedeutet." Ein erhöhte TV-Präsenz erwartet Jena vor allem auch von den Öffentlich-Rechtlichen. "Eine Aufstockung im personellen Bereich ist ebenfalls lobenswert, bei vielen Vereinen, so auch bei uns, ist der Personenkreis, der sich um die Belange der Frauenmannschaft kümmert, im Vergleich relativ klein. Und am Ende geht es, so wie überall, ums Geld", erklärte Jenas Medienverantwortlicher Hannes Seifert.

Jena vor dem Abstieg: Svenja Paulsen und Torhüterin Inga Schuldt enttäuscht Bildrechte: IMAGO / Karina Hessland