Lorenz Caffier, Innenminister Mecklenburg-Vorpommerns, erklärte am Freitag (30.11.2018): "Wir haben uns bei der Frage Pyrotechnik darauf verständigt, dass wir den AK II beauftragen, sowohl im Strafbarkeitsrecht als auch im Ordnungswidrigkeitenrecht eine Vorlage zu erarbeiten, die solche Sanktionierungen beim Abbrennen von Pyrotechnik umsetzt, bzw. das Mitführen auch in Frage stellt." Der Arbeitskreis II beschäftigt sich mit der innere Sicherheit (unter anderem Gefahrenabwehr und Angelegenheit der Polizei).

Holger Stahlknecht, der Vorsitzende der Innenministerkonferenz und Innenminister Sachsen-Anhalts, sagte: "Natürlich werden wir in den gemeinsamen jährichen Gesprächen mit dem DFB und der DFL darauf hinwirken, dass die Fußballvereine selbst und die DFL, der DFB ein großes Maß an Eigenverantwortung haben. Da fehlt uns häufig in dem einen oder anderen Fall die Einstellung." Zudem stellte Stahlknecht klar: "Es gab unter den Kollegen eine Meinung, dass das nicht zu sein hat mit dieser Pyrotechnik, weil da erhebliche Verletzungen kommen. Wir diskutieren in den Fanklubs." Er schob nach: "Die Vereine melden sich und hätten das gern anders. Aber es gibt eine Reihe von Mitteilungen, wo sich Leute bedanken, dass das mal thematisiert worden ist. "