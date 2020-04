Ralf Rangnick - Corona-Auswirkungen auf Fußball "müssen nicht negativ sein"

Der frühere RB-Leipzig-Trainer und Manager Ralf Rangnick ist davon überzeugt, dass die Corona-Pandemie weitreichende Folgen für den Profi-Fußball haben wird. "So wie in der Wirtschaft generell sind auch die Auswirkungen in der Sportwelt zu spüren", sagte Rangnick im "Sport-im-Osten-Talk" am Freitag (10.04.2020) im MDR.

"Der Transfermarkt wird ein anderer sein"

Ralf Rangnick (Archivbild) Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister Allerdings, so sagte der 61-Jährige, "das muss nicht negativ sein. Die jetzige Situation wird sich auf die Höhe der Ablösesummen, die Beraterhonorare und die neu zu verhandelnden Gehälter auswirken. Der Transfermarkt wird nach der Krise ein anderer sein", erklärte der jetzige "Head of Sport and Development" bei der Red Bull GmbH. "Die Vereine müssen sich überlegen, ob sie Geld ausgeben wollen und können. Es wird in Zukunft mehr mit Augenmaß und Zurückhaltung zugehen", führte Rangnick aus.

Wunschzenario: "Mannschaft bleibt zusammen"

Solidarpakt für die 3. Liga?

Rangnick neuer Trainer bei AC Mailand? "Da ist nichts dran"

Zudem wies der frühere Bundesliga-Trainer u.a. bei RB Leipzig, Schalke 04 oder der TSG Hoffenheim Gerüchte zurück, wonach er in der kommenden Saison beim AC Milan auf der Trainerbank sitzen werde. "Da ist nichts dran. Es gab einmal lose Anfragen. Aber solch eine Aussage hat nichts mit der Realität zu tun." Am Donnerstag (9.4.2020) hatte der italienische Trainer Gianni di Marzio in italienischen Medien verkündet, Rangnick würde als künftiger Milan-Trainer bereits feststehen.