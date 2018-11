Es herrschte eine ungewohnte Unklarheit bei RB Leipzig im Sommer 2018: Einen Tag vor dem Trainingsauftakt wusste selbst die Führungsetage des Bundesligisten noch nicht, wer das Team als Cheftrainer wieder in die Spur führen sollte. Dabei gab es viele Baustellen zu bedienen: Der Abgang von Spielmacher Naby Keita nach Liverpool musste aufgefangen werden, die zum Ende der Vorsaison teils katastrophale Defensive benötigte eine Neuausrichtung, und manch ein Profi lies Zweifel an seiner Professionalität aufkommen. Am Ende der Trainer-Findungsphase entschloss sich Ralf Rangnick, für ein Jahr auf die Trainerbank zurückzukehren und die Zeit bis zur Ankunft von Julian Nagelsmann (1899 Hoffenheim) zu überbrücken.

Befürchtungen wurden wahr

Rangnicks Doppelrolle als Trainer und Sportdirektor wurde mit viel Kopfschütteln bedacht. Was passiert, wenn Rangnick als Trainer diesmal nicht funktioniert? Der Weg in die Katastrophe schien ein kurzer zu sein. Nicht zuletzt durch die zeitlich knappe Saisonvorbereitung bedingt, zeigten sich in der Europa-League-Qualifikation alte Probleme: RB Leipzig war defensiv zu anfällig und offensiv zu gefahrlos. Nur mit Glück überstanden die Leipziger die Quali gegen Luhansk durch ein spätes 3:2 im Rückspiel. Die Achillesferse in den ersten Pflichtspielwochen war die sogenannte "Restfeldverteidigung": Immer, wenn die hochstehende Pressinglinie überspielt wurde, kamen die Leipziger Verteidiger ins Schwimmen. Die Heimpleite gegen Bruderklub Salzburg in der Europa League war der Tiefpunkt - und brachte die Wende. Bildrechte: MDR/Dirk Hofmeister

Hinzu kam einiger Ärger außerhalb des Platzes. Die einen Spieler hatten es sich im Sommer besser gehen lassen als gut war, andere befanden ihre Social-Media-Aktivität als mindestens genauso wichtig wie die Spielvorbereitung. Entging das Team um Ralf Rangnick noch gegen Luhansk und Viktoria Köln einer Blamage, so fiel gegen Salzburg alles zusammen. Falsche Entscheidungen auf dem Feld, fehlender Teamgeist und das schlechte Spiel gegen den Ball bescherten RB Leipzig eine deftige Niederlage und markierten eine Zäsur in der Saison.

Rangnick reagiert

Und Ralf Rangnick? Der 60-Jährige war nach dem Desaster gegen Salzburg mächtig angefressen - und drehte an diversen Stellschrauben. An den richtigen, wie sich bald herausstellen sollte. Zuerst suspendierte der studierte Sport- und Englischlehrer Jean-Kévin Augustin und Nordi Mukiele, bot aber gleichzeitig den Weg zurück ins Team an, wenn denn die Mentalität stimme. Seiner Mannschaft verordnete Rangnick eine vorsichtigere Spielweise. Die Balljagd begann nun vielleicht nicht mehr ganz so früh, dafür dann aber mit noch größerer Konsequenz. Der Erfolg kam schnell. Ob mit Fünferkette gegen offensivstarke Gegner oder mit einer Viererkette und variabler Besetzung davor, die Arbeit gegen den Ball funktionierte wieder, und die Anzahl der Gegentreffer reduzierte sich deutlich. Nordi Mukiele (li.) und Jean-Kévin Augustin Bildrechte: IMAGO