Bereits am vergangenen Donnerstag hatte RBL ohne die bei der WM aktiven Nationalspieler mit Leistungstests begonnen. Das erste Vorbereitungsspiel gibt es am 20. Juli bei Landesligist FC Grimma. Bereits am 26. Juli steht das Hinspiel der 2. Qualifikationsrunde der Europa League gegen FK Liepaja (Lettland) oder BK Häcken (Schweden) an. Die Generalprobe steigt am 10. August gegen ein hochkarätiges Team.