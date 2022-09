Geht es nach dem ehemaligen Sportdirektor Ralf Rangnick, dann könnte sein Ex-Klub RB Leipzig bereits in dieser Saison den ganz großen Coup landen. Bei "MDR um 4", wo er wegen seiner Stiftung zu Besuch war, sagte der 64-Jährige: "Mit Marco Rose als Trainer und diesem Kader ist RB in dieser Saison alles zuzutrauen. Ich sehe dieses Jahr sogar die Chance Meister zu werden, auch wenn der Start jetzt nicht so geglückt war. Aber die anderen Mannschaften haben ja auch so ihre Probleme."