Knapp neun Monate später verrät Rang Rangnick, früherer RBL-Trainer- und –Sportdirektor die Gründe, warum sich der 20-Jährige gegen Leipzig und für Dortmund entschied. "Nach allem, was ich von ihm und seinem Vater weiß, war der Hauptgrund, dass Dortmund ihm einen Stammplatz garantieren konnte. Was nicht so schwer war, weil sie außer Alcacer keinen zentralen Stürmer hatten. Alcacer war halb so groß wie Haaland und nur halb so schnell und doppelt so oft verletzt", sagte Rangnick im exklusiven Interview bei "Sport im Osten".

Hat bei Dortmund seit Januar bereits 20 Tore geschossen - Erling Haaland. Bildrechte: imago images/Team 2