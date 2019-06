Der bisherige Trainer und Sportdirektor von RB Leipzig, Ralf Rangnick, wird eine neue übergreifende Rolle als Fußballchef einnehmen. Der 60 Jahre alte Stratege wechselt im Netzwerk des von Red Bull alimentierten Bundesliga-Clubs als "Head of Sport and Development Soccer" zu Red Bull. Der 60-Jährige wird in dieser Position in beratender Funktion für die Fußballstandorte in New York, Brasilien, aber auch noch in Leipzig tätig sein. Das gaben Rangnick und Oliver Mintzlaff, der Geschäftsführer von RB Leipzig, auf einer Pressekonferenz am Dienstagvormittag bekannt. Mintzlaff sprach von einem "weinenden Auge", aber auch einer "einzigartigen Chance" für Leipzig. Rangnick nannte seinen neuen Job "eine reizvolle Aufgabe", die "enorme Synergieeffekte" mit sich bringe. Nun könne man Leipzig in den nächsten Jahren schneller weiter entwickeln. Seinen Wohnort in Leipzig werde er behalten. "Der Arbeitgeber wird Red Bull sein und nicht mehr RB Leipzig", so Rangnick.