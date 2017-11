"Ich bin nicht immer so kontrolliert. Ich bin nicht frei von Fehlern. Ich bin auch ein Lernender. Ich war auch noch nie in der Champions League. Ich habe auch noch nie diese Dreifachbelastung gehabt als Trainer. Für uns ist in diesem Jahr vieles Neuland. Wir sind in einer Findungs- und Testphase und erleben diese Zeit viel intensiver miteinander. Wir haben uns vor der Saison gefragt, wie wir mit der Dreifachbelastung umgehen. Bis jetzt haben wir das ordentlich gemacht."