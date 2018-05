Marco Rose (Red Bull Salzburg) Und noch mal Red-Bull-Fußballschule. Marco Rose ist in den Medien als Hasenhüttl-Nachfolger hoch im Kurs. Er wurde erst kürzlich mit Red Bull Salzburg Meister in Österreich und kam in der Europa League bis ins Halbfinale. Rose ist Leipziger, kickte einst bei Rotation 1950, dem VfB und Lok. Laut "Leipziger Volkszeitung" soll der 41-Jährige erst kürzlich mit RB-Mitarbeitern in einem Restaurant in Leipzig gesichtet worden sein. In Salzburg hat er allerdings noch einen Vertrag bis 2019 und soll keine große Lust auf RBL haben. Bildrechte: dpa