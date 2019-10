Wie die "Sport Bild" erfahren haben will, soll Rangnick in seiner damaligen Funktion als Trainer und Sportdirektor von RB Leipzig bereits vor dem DFB-Pokalfinale im Mai dieses Jahres von Seiten der Bayern kontaktiert worden sein. Aber Hoeneß soll sich von Beginn an gegen eine Verpflichtung des "Fußball-Professors" gestellt haben. Dieser Widerstand wäre dann in Kürze mit dem Rückzug von Hoeneß weg. Und angesichts der aktuellen sportlichen Entwicklung bei Bayern München steigen die Chancen Rangnicks auf den Trainerposten in der bayerischen Landeshauptstadt wieder an.



Ralf Rangnick verlor mit RB Leipzig das Pokalfinale gegen Bayern München. (Archiv) Bildrechte: Picture Point