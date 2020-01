Die "Friseur-Affäre" stiftet beim Bundesliga-Tabellenführer massive Unruhe. Nachdem Trainer Julian Nagelsmann angefressen über das Trainingsgelände am Cottaweg marschiert war, platzte nun seinem Vorgänger Ralf Rangnick der Kragen.

"Ich hätte 100.000 Euro darauf gewettet, dass unsere Spieler keinen Star-Friseur aus England einfliegen lassen, um sich im Hotel die Haare machen zu lassen", sagte Rangnick am Rande der Feier zum 120. Geburtstag des Deutschen Fußball-Bundes in Leipzig: "Diese 100.000 Euro hätte ich verloren." Zur Erinnerung: Neun RB Spieler hatten sich vor der 0:2-Niederlage bei Eintracht Frankfurt am Samstag der Dienste des Star-Friseurs Sheldon Edwards bedient und diesen eigens dafür einfliegen lassen.