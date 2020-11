Von Abwehrspieler Dayot Upamecano schwärmte Rangnick ebenfalls in höhsten Tönen. Er traut ihm den Sprung zum deutschen Rekordmeister Bayern München zu. "Warum sollte er nicht schon so weit sein?", fragte Rangnick. "Rein physisch haben die Bayern in den direkten Duellen gesehen: Weglaufen tut ihm niemand", meinte Rangnick und ergänzte: "Vielleicht hat er im Spiel nach vorn noch den ein oder anderen Risikoball zu viel drin. Aber das wird er sicher in den nächsten Jahren auch noch lernen."