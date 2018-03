"Unser persönliches Verhältnis ist wie am ersten Tag absolut top. Wenn Sie mich fragen, ob ich mich angesprochen gefühlt habe, dann sage ich nein. Heute vor dem Spiel hat er noch mal erklärt, dass es allgemein gemeint war. Da kann ich ihn auch absolut verstehen. Ich war selbst lange genug Trainer. Es wurde ja infrage gestellt: Schafft es die Mannschaft, die Europa League ernst zu nehmen und zugleich die Ziele in der Bundesliga zu erreichen? Eine bessere Antwort wie heute konnte sie nicht geben. Noch mal: Die Bayern hatten am Mittwoch um 18 Uhr in Istanbul ein unbedeutendes Spiel, und wir waren am Freitagmorgen mit Mühe und Not 4:00 Uhr im Bett. Trotzdem waren wir die frischere Mannschaft. Das sagt alles."