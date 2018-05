"Das kann ich heute noch nicht sagen. Dass wir von ihm viel halten, ist klar. Sonst hätten wir ihn im Winter nicht geholt. Langsam bestätigt er das auch. Dabei hatten wir nicht mal richtig Zeit, uns um den Jungen zu kümmern. Außerdem kam er in einer Phase zu uns, wo es nicht gerade gut lief. Dafür macht er es richtig gut. Auch heute. In seiner Entwicklung ist natürlich noch Luft nach oben, aber man darf nicht vergessen, wie alt er ist. Was die nächste Saison betrifft, ist das allerdings Kaffeesatz-Leserei. Das hängt sicher auch davon ab, was er selbst will. Aber es ist auch abhängig davon, was in Everton passiert. Wer wird dort Trainer? Wer hat dort das Sagen? Die können das dort über Lookman entscheiden. So wie wir bei Emil Forsberg. Bei Forsberg habe ich entschieden."

Ademola Lookman (li.) gegen Wolfsburgs Bruma Bildrechte: Picture Point