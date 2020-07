Der Wechsel von Ralf Rangnick zum italienischen Fußball-Traditionsklub AC Mailand ist nach Informationen des "Kicker" geplatzt. Demnach soll der aktuelle Coach Stefano Pioli nach den Erfolgen der letzten Wochen in der Serie A wohl seinen Vertrag verlängern. Zuletzt hatte es immer wieder Spekulationen gegeben, dass Rangnick als Trainer und Sportdirektor zum starken Mann bei Milan aufsteigen könnte.

Der Vollzug solle "zeitnah" bekanntgegeben werden. Ein Vertrag nur als Sportdirektor käme für Rangnick demnach nicht in Frage. Laut italienischen Medien hatte Rangnick zuletzt schon mit Red Bull über die Auflösung seines Dreijahresvertrages als "Head of Sport and Development Soccer" verhandelt. Diese Gespräche kann er nun beenden.