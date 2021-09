Daueroptimist Jesse Marsch hat auch das Team von RB Leipzig mit seiner Art angesteckt. Vor dem Spiel am kommenden Sonnabend (25. September) gegen Hertha BSC meinte Spielmacher Emil Forsberg nach vier sieglosen Pflichtspielen hintereinander: "Die Stimmung in der Mannschaft ist richtig gut, auch die Mentalität. Nur hatte es nicht richtig auf dem Platz gestimmt. Wir sind auf einem guten Weg, die Trainingseinheiten sind gut, wir wissen, was wir wollen. Am Samstag müssen wir halt gewinnen für das Selbstvertrauen."