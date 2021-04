Ein Tor aberkannt, statt 1:0 weiter mit 0:0. Statt drei Punkten nur einer. Innerhalb weniger Sekunden vom siebten Himmel auf den Boden der Tatsachen. All das haben die Bundesliga-Profis von RB Leipzig am Freitagabend gegen die TSG Hoffenheim erlebt. Der Treffer vom Yussuf Poulsen in der Nachspielzeit wurde zunächst gegeben, bevor ihm Schiedsrichter Manuel Gräfe nach Studium der Zeitlupe die Anerkennung doch noch versagte.