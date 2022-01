Dabei lief und läuft es in den einzelnen Wettbewerben sehr unterschiedlich. Die besten Karten hat RB immer noch im DFB-Pokal, wo mit Sandhausen und Babelsberg zwei unterklassige Gegner beherrscht wurden und es nun im Achtelfinale in zwei Wochen gegen Zweitligist Hansa Rostock geht. Die Champions League dagegen ist für die Leipziger bereits Geschichte. In der Todesgruppe mit PSG und Manchester City allerdings zeigten Nkunku & Co. erstaunlich gute Leistungen. Dass das Achtelfinale verpasst wurde, lag vor allem an der (traditionell) schlechten Chancenverwertung. Nun muss man sich mit der Europa League trösten. Zwischenrunden-Gegner im Februar ist San Sebastian.