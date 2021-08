Kann RB Leipzig im 13. Jahr der Vereinsgeschichte und im sechsten Jahr der Fußball-Bundesliga den ersten Titel holen? In den letzten Tagen vor Beginn der neuen Saison sprechen Spieler und Trainer durchaus davon, ohne direkt über die Meisterschaft zu sprechen. Hauptgrund für die Aufbruchstimmung: Der neue Trainer. Ein weiterer Grund: die Breite des Kaders. Doch der Reihe nach.

Eigentlich sehr gut. Eigentlich. RB feierte zum zweiten Mal die Vize-Meisterschaft, mit Platz zwei qualifizierten sich die Leipziger erneut klar für die Champions League, dazu konnte RBL in der Saison zeitweise sogar von der Meisterschaft träumen, die Rasenballer kamen ins Pokalfinale und erreichten in der Champions League das Minimalziel Achtelfinale. Dazu wurde das Spielsystem der Leipziger vom reinen Umschaltfußball mit hohem Pressing auf ein flexibles Spiel mit höheren Ballbesitzanteilen entwickelt und erweitert. Trainer Julian Nagelsmann stellte mit 131 Zählern einen neuen Punkterekord als RB-Trainer auf, zudem spielte er mit 65 Punkten die zweitbeste Leipziger Bundesliga-Saison. Also rückblickend alles feinste Harmonie am Leipziger Cottaweg?

Nagelsmann und der T6

Oh, nein! Vor allem die Fans sind sauer. Denn obwohl Nagelsmann auf so hohem Niveau ablieferte, hinterlässt sein Wechsel zum FC Bayern München und die Nebengeräusche zum Wechsel einen Beigeschmack. Dem Ex-Trainer wird zum einen übelgenommen, dass er mit den Leipzigern zum Saisonende schwächelte, von den letzten sechs Bundesliga-Spielen konnte RB nur eins gewinnen. Schwer wiegt auch das verlorene DFB-Pokalfinale (ausgerechnet) gegen Borussia Dortmund, in dem Nagelsmann die falsche taktische Ausrichtung wählte. Und es geht um eine Aussage aus der Pressekonferenz zum Nagelsmann-Wechsel nach München. Damals im April sagte der Coach auf die Frage, welcher Spieler oder wer aus dem Staff mit aus Leipzig nach München wechseln werde, er werde jetzt keinen T6-Kleintransporter mieten, und die guten Leute nach München lotsen. De facto folgten Nagelsmann aber seine drei Co-Trainer (Dino Toppmöller, Xaver Zembrod und Benjamin Glück) und der bisherige RBL-Sportpsychologe (Maximilian Pelka). Zudem scheint es wahrscheinlich, dass nach Abwehrchef Dayot Upamecano noch RBL-Kapitän und -Mittelfeldstratege Marcel Sabitzer zum FC Bayern wechselt. Das Interesse der Münchner verdichtet sich, Gespräche sollen laufen.

Silva und Brobbey sollen Ladehemmung beenden

Bei den Neuzugängen wurden ganz grob zwei Ziele verfolgt: Die Abgänge von Upamecano und Konaté zu kompensieren und den in der vergangenen Saison eher schwachen Sturm neu zu beleben. Für neuen Schwung im Angriff gab es einen echten Königstransfer: RBL holte mit André Silva aus Frankfurt den mit 28 Treffern zweitbesten Bundesliga-Torschützen der vergangenen Saison. Mit geschätzten rund 25 Millionen Euro ist Silva der zweitteuerste Neuzugang der Vereinsgeschichte (nach Naby Keita/rund 30 Mio. Euro). Für den 25-jährigen Silva wurde auch die bisherige Klub-Philosophie aufgegeben, wonach man direkten Konkurrenten nicht die Top-Spieler wegkauft. Ebenfalls neu in der Offensive der wuchtige Brian Brobbey von Ajax Amsterdam. Der 19-jährige Mittelstürmer wollte eigentlich zu Julian Nagelsmann und äußerte nach dem Nagelsmann-Weggang schon Zweifel an einem Wechsel nach Leipzig. Neu-Coach Marsch konnte den niederländischen U-19-Spieler aber doch überzeugen, dass in der Messestadt der nächste Schritt gemacht werden kann. Königstransfer: Andre Silva. Bildrechte: dpa

Gvardiol und Simakan für Upamecano und Konaté

In der Abwehr sollen der erst 19-jährige kroatische Nationalspieler Josko Gvardiol und Mohammed Simakan die prominenten Abgänge in der Innenverteidigung kompensieren. Rechtsfuß Simakan und Linksfuß Gvardiol könnten aber auch Außenverteidiger spielen - zum Beispiel, wenn Willi Orban in die Innenverteidigung drängt. Simakan konnte bereits im Pokalspiel in Sandhausen überzeugen, beeindruckend hier auch sein Offensivtalent bei Standards. Und dann haben die Leipziger noch einen Spieler, der bereits seit einigen Monaten in Leipzig, aber trotzdem immer noch ein gefühlter Neuzugang ist: Mittelfeldspieler Dominik Szoboszlai wechselte bereits im Winter, fehlte aber lange wegen einer Schambeinentzündung. Nun traf er gleich in seinem ersten Pflichtspiel für RBL beim 4:0-Sieg im DFB-Pokal in Sandhausen. Simakan machte beim DFB-Pokal-Spiel in Sandhausen eine gute Figur Bildrechte: Picture Point