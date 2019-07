Der 21-Jährige, der von Januar bis Sommer 2018 ausgeliehen war, soll Medienberichten zufolge 18 Millionen Ablöse (plus 2 Millionen Erfolgsprämie) kosten. Er befindet sich bereits in Leipzig und absolvierte am Dienstag den Medizincheck. Zuvor hatten beide Seiten lange verhandelt, RB wollte Lookman schon vor einem Jahr fest verpflichten, damals war die Ablösesumme für den Mann, der in 574 Bundesliga-Minuten mit fünf Toren und vier Vorlagen glänzte, deutlich höher. RB lehnte ab, ganz geschlossen war die Akte Lookman aber nie. Jetzt wurde neu und erfolgreich verhandelt. In der Bundesliga kam der filigrane Offensivmann deutlich besser zurecht als in England, wo er in Everton oft nicht die erste Geige spielte.

Lookman trifft in Leipzig auf einen Bekannten: Ethan Ampadu, beim FC Chelsea unter Vertrag und für ein Jahr nach Leipzig ausgeliehen, wurde am Dienstag offiziell vorgestellt. Der 18-jährige Waliser, der schon mit seiner Haarpracht punktet, nahm den Fragen-Marathon locker und routiniert. Genauso wie er eben auch spielt. "Er ist für sein Alter schon sehr weit und eine Persönlichkeit auf dem Platz. Er lässt sich auch in engen Situationen nicht aus der Ruhe bringen", schildert Krösche das Potential des Youngsters.



Ampadu stand bei vielen Klubs auf der Wunschliste. Es sei eine Ehre, dass er sich für Deutschland und RB Leipzig entschieden habe, so Krösche. Und Ampadu? Der lächelte in die Kameras und erklärte überzeugend, dass "Leipzig der richtige Schritt für ihn ist, weil er gesehen hat, "wie fantastisch sich junge Spieler hier entwickeln und was für ein Potential in diesem Verein steckt". Ampadu kann in der Innenverteidigung und im defensiven Mittelfeld spielen.