Ademola Lookman wechselt vom FC Everton aus der Premier League zu RB Leipzig. Wie der Leipziger Bundesligist am Donnerstag (25.07.2019) bekanntgab, wird der 2 1-jährige Offensivspieler mit einem Fünf-Jahresvertrag bis 2024 ausgestattet.

Lookman spielte bereits von Januar bis Sommer 2018 für RB und glänzte in 574 Bundesliga-Minuten mit fünf Toren und vier Vorlagen. "Ich bin sehr froh, wieder hier zurück zu sein", sagte Lookman, der dort weitermachen will, wo er in der Rückrunde 2018 aufgehört hatte. "Ich möchte mich bei Gott, den Fans und RB Leipzig bedanken, dass sie meinen Wechsel möglich gemacht haben", wird der fünfte Neuzugang der Leipziger zitiert.