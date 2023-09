Mohamed Simakan wird RB Leipzig hat sich in der Partie gegen Union Berlin ( 3:0 ) nicht schlimmer verletzt. Wie der sächsische Bundesligist am Dienstag (05.09.2023) mitteilte, habe sich der 23-Jährige beim Foul von Kevin Volland lediglich "schmerzhafte Prellung zugezogen". Eine strukturelle Verletzung liegt dem Klub zufolge nicht vor.

Simakan war in der 64. Minute von seinem Gegenspieler mit offener Sohle von hinten am Sprunggelenk getroffen worden und musste kurze Zeit später ausgewechselt werden. Volland wurde mit der Roten Karte des Platzes verwiesen. Auf Grund der Länderspielpause hat Simakan nun etwas länger Zeit die Blessur auszukurieren. Nächster Gegner von RB ist dann am 16. September der FC Augsburg.