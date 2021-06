In RB Leipzigs Aufstiegssaison in die Bundesliga 2015/16 war Achim Beierlorzer Co-Trainer unter Ralf Rangnick. Bildrechte: imago/Picture Point LE

Am Leipziger Cottaweg ist Beierlorzer ein alter Bekannter. Zwischen 2014 und 2017 war er auf verschiedenen Trainerpositionen tätig - unter anderem im Nachwuchs, Co-Trainer bei den Profis und in der Rückrunde 2014/15 nach Alexander Zornigers vorzeitigem Weggang auch gut vier Monate Interimstrainer des damaligen Zweitligisten.



Seine Cheftrainerlaufbahn trieb er ab 2017 bei Zweitligist Jahn Regensburg voran, ehe der gebürtige Erlangener 2019 eine Etage höher für nur knapp vier Monate beim 1. FC Köln die Verantwortung hatte und unmittelbar nach seiner Entlassung in Mainz anheuerte.