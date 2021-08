In einer dünnen Mitteilung mit den abschließenden Worten "Viel Erfolg in Spanien, Alex" hat RB Leipzig am Mittwochabend (25. August) den Wechsel von Alexander Sörloth zum spanischen Erstligisten und Europa-League-Teilnehmer Real Sociedad San Sebastián verkündet. Demnach wird der Angreifer bis Saisonende ausgeliehen. Laut dem Sender "Sky" hat sich San Sebastián zudem eine Kaufoption gesichert.