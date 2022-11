Drei Schützlinge aus dem RB-Team waren am Sonntagabend direkt auf dem Rasen involviert. Auf Seiten der Spanier hätte Dani Olmo ohne Manuel Neuers Glanzparade (7.) bereits sein zweites Turniertor geschossen. Im DFB-Trikot durfte David Raum als Linksverteidiger zum zweiten Mal in Serie von Beginn an ran. Lukas Klostermann feierte in der Schlussphase sein WM-Debüt. Darüber hinaus sind Josko Gvardiol in der kroatischen- und Abdou Diallo in der senegalischen Verteidigung gesetzt, die beiden Angreifer Yussuf Poulsen (Dänemark) und Andé Silva (Portugal) wiederum sind bislang noch ohne Einsatzminuten geblieben.