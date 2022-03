Am Dienstagabend musste Amadou Haidara beim WM-Qualifikationsspiel von Mali in Tunesien bereits in der 34. Minute ausgewechselt werden. Welche Verletzung sich der Mittelfeldspieler zugezogen hat und wie schwerwiegend diese ist, ist noch nicht bekannt. Durch das 0:0 in Tunesien verpassten Haidara und Mali nach dem 0:1 im Hinspiel die WM in Katar.