Es könnte mehr als nur ein Gerücht sein. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll Fußball-Bundesligist RB Leipzig am Wolfsburger Profi Xaver Schlager interessiert sein. Das berichten der Pay-TV-Sender Sky und die "Bild".

Schlager und Laimer sind defensive Mittelfeldspieler mit ähnlichen Qualitäten. Beide sind laufstark, aggressiv und bissig im Zweikampf. Angeblich sei Schlager schon mehrfach zu Gesprächen in Leipzig gewesen. In der letzten Saison verpasste er aufgrund eines Kreuzbandrisses 20 der 34 Bundesliga-Spiele. Die schwere Verletzung zog er sich ausgerechnet im Duell gegen RB Leipzig am 29. August 2021 zu.