Noch nie hat RB Leipzig in seiner jungen Bundesliga-Geschichte drei Niederlagen in Folge kassiert. Gegen Union Berlin enttäuschte der mit großen Erwartungen in die neue Saison gestartete Vizemeister und DFB-Pokalfinalist der Vorsaison erneut und machte den Negativ-Hattrick perfekt. Dabei taumelt RB nicht erst seit der verdienten 1:2-Pleite am Freitagabend in Köpenick den eigenen Ansprüchen hinterher. Beständigkeit und Unbeständigkeit wechseln sich seit Saisonbeginn in regelmäßiger Folge ab.