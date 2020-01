Nach den gescheiterten Bemühungen um Freiburgs Jung-Nationalspieler Robin Koch hat der Bundesliga-Spitzenreiter den 23-jährigen Angelino bis Saisonende vom noch amtierenden englischen Meister Manchester City ausgeliehen. Im vergangenen Sommer war der Linksverteidiger für zwölf Millionen Euro von der PSV Eindhoven zu City gewechselt, wo er bereits in der Jugend gespielt hatte.

Mit der Verpflichtung des zweimaligen spanischen U21-Nationalspielers reagiert RB auf die Defensiv-Abgänge Marcelo Saracchi (Galatasaray) und Stefan Ilsanker (Frankfurt) sowie die Verletzungen von Kapitän Willi Orban (Knie) und Ibrahima Konaté (Hüfte).



Allerdings ist Angelino nur als Notlösung anzusehen. Bereits vor dem Werben um Koch waren die angestrebten Transfers von Benjamin Henrichs (AS Monaco) und Valentino Lazaro (von Inter Mailand zu Newcastle) geplatzt. RB hatte für die Defensive eine deutschsprachige Personalie favorisiert, musste den Plan jedoch verwerfen. Angelino kommt nun mit wenig Spielpraxis. Er lief unter Trainer Pep Guardiola in dieser Saison nur sechsmal in der Premier League auf.