"Angelino ist ein Spieler, der über herausragende fußballerische Fähigkeiten verfügt und diese bereits sowohl in der Bundesliga als auch auf der europäischen Fußballbühne über eine längere Zeit nachgewiesen hat", sagte TSG-Sportchef Alexander Rosen: "Dass sich ein Spieler dieser Kategorie bewusst und mit voller Überzeugung für die TSG entscheidet, obwohl er sich in seiner aktuellen Situation eigentlich Liga und Klubkategorie aussuchen kann, ist schon etwas Besonderes und zeigt, was für einen Stellenwert wir uns mittlerweile erarbeitet haben."

Angelino war im Sommer 2020 zu RB gewechselt. Sein Vertrag bei den läuft noch bis 2025. In seiner ersten Saison brillierte der begnadete Linksfuß und lief vor allem in der Champions League zu Höchstform auf. Gegen den türkischen Meister Basaksehir Istanbul bescherte Angelino RB einen Gala-Start in die Königsklasse. Der Lauf setzte sich fort, auch gegen Manchester United überragte der abschlussstarke Angelino, der RB mit seinen Toren ins Achtelfinale schoss. Nach dem Hoch in seiner Premierensaison ging die Formkurve zuletzt steil bergab.