Ball am Fuß, Zunge raus und der Blick in Richtung gegnerische Hälfte - Angelino beim erfolgreichen Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Tottenham. Bildrechte: imago images/Christian Schroedter

Denjenigen, die in Angelino zu Beginn nur eine vermeintliche Notlösung sahen, hat der 23-Jährige längst Lügen gestraft. Und auch die Verantwortlichen von RB Leipzig haben es offenkundig alles andere als bereut, dass sie im vergangenen Januar nach den zuvor geplatzten Transfers von Benjamin Henrichs (AS Monaco) und Valentino Lazaro (von Inter Mailand nach Newcastle) am letzten Tag des offenen Wintertransferfensters die Ausleihe bis Saisonende des nur 1,70 Meter großen Spaniers vom noch amtierenden englischen Meister Manchester City realisierten.

Schnell etabliert auf der linken Seite

Wettbewerbsübergreifend ist der frühere U21-Nationalspieler seit seiner Ankunft in elf der möglichen zwölf Pflichtspiele (davon neun über die volle Distanz) für das Team von Cheftrainer Julian Nagelsmann unermüdlich die linke Außenbahn auf und ab marschiert. Ein Tor und drei Assists sind Angelino für RBL gelungen. "Ich fühle mich links hinten am wohlsten und mag es sehr, von dort aus zu überraschen", sagte Angelino am Mittwoch (3. Juni) im Gespräch mit dem MDR.

Ich fühle mich links hinten am wohlsten und mag es sehr, von dort aus zu überraschen. Angelino im MDR-Gespräch am Mittwoch (3. Juni)

Nicht nur rein äußerlich agiert der robuste Linksfuß ganz im Sinne seines Kindheitsidols Roberto Carlos, dem legendär schussgewaltigen Brasilianer mit den Betonoberschenkeln vom Umfang einer Litfaßsäule. Neben dem beeindruckenden 3:0-Rückspielsieg über Tottenham in der Champions League Anfang März bot der offensivfreudige Torvorbereiter Angelino am vergangenen Montag beim 4:2-Erfolg in Köln wohl seine bis dato auffälligste Leistung. "Ich habe die meisten Chancen kreiert, das macht mich glücklich, aber natürlich gibt es an vielen Stellen noch Verbesserungsbedarf für mich", betonte er.

Kölns Noah Katterbach hilft Angelino beim Entkrampfen, nachdem der Linksverteidiger am Montagabend fast 12 Kilometer abspulte und nicht nur Patrik Schicks Ausgleich, sondern auch fünf weitere Torabschlüsse der Kollegen direkt vorbereitet hatte. Bildrechte: Sebastian El Saqqa/ firosportphoto / Pool/ Picture Point

Krösche: Planungssicherheit an Platz vier geknüpft