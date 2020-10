So ist es geplant: Noch einmal Punkte sammeln beim Bundesliga-Spiel am Wochenende in Augsburg, dann steht für RB Leipzig am Dienstag (20. Oktober) bereits die erste Bewährungsprobe auf der internationalen Bühne auf dem Programm. Gegner der Leipziger ist zuhause der türkische Meister Istanbul Basaksehir. "Wir müssen uns nicht verstecken", sagte Angelino der "Mitteldeutschen Zeitung" (Montag). Der flinke RBL-Verteidiger sieht durchaus gute Chancen in der Champions League das Achtelfinale zu erreichen.



Über Basaksehir wisse er allerdings nicht viel, dafür sei Paris Saint Germain zuletzt aus dem CL-Halbfinal-Spiel (0:3) noch in Erinnerung. Man kennt sich. Auch gegen Manchester United hat Angelino wegen der schwankenden Leistungen der "Red Devils" Hoffnungen. "Manchmal sind Sie Weltklasse, manchmal Durchschnitt", meinte der 23-Jährige und dachte dabei an die Heimpleite des Erzrivalen der "Citizens", der sich am 4. Spieltag in der Premier League gegen Tottenham Hotspur ein 1:6 einfing.