Samardzic spielte in den letzten elf Jahren bei Hertha in allen Nachwuchsbereichen, ist zudem aktueller Junioren-Nationalspieler. In der vergangenen Saison absolvierte der 1,84 Meter große Stürmer bereits drei Bundesliga-Spiel für die Berliner. Und freut sich jetzt auf Leipzig: "RB Leipzig ist eine tolle Adresse für junge, hungrige Spieler. Das Team spielt seit Jahren einen sehr attraktiven und offensiven Fußball und passt daher perfekt zu mir."

Der Wechsel von Patrik Schick zu Bayer Leverkusen steht unmittelbar bevor. Der in der vergangenen Saison von AS Rom an RB Leipzig ausgeliehene tschechische Nationalspieler weil laut "Bild" bereits zum Medizincheck beim Bundesligisten. Im Raum steht eine Ablösesumme von 24 Millionen Euro. RB Leipzig war ebenfalls an einer Verpflichtung von RB Leipzig interessiert, zog aber den kürzeren.