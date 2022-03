Da RB noch in der Europa League vertreten ist und am Donnerstag (28. April) ein mögliches Halbfinale bestreiten könnte, wird das Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach – aufgrund der entsprechenden Regenerationszeit nach internationalen Spielen – für den 2. Mai (Anstoß: 20.30 Uhr) angesetzt. Am 1. Mai finden auf Wunsch von Sicherheitsbehörden keine Fußballspiele in der Bundesliga und 2. Bundesliga statt. Sollte RB Leipzig bereits im Viertelfinale ausscheiden, wird die Partie bereits am Freitag, 29. April (Anstoß: 20.30 Uhr) ausgetragen.