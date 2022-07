Fußball-Bundesligist RB Leipzig arbeitet an zahlreichen weiteren Abgängen in seinem XXL-Aufgebot. "Wir haben kaum Luft zum Atmen", sagte der technische Direktor, Christopher Vivell, dem "Kicker" am Donnerstag: "Im Moment ist der Kader zu groß, da sind zu viele Spieler, auch zu viele gute Spieler. Das ist nicht gesund." Viele Spieler würde der Klub aus sportlichen und wirtschaftlichen Gründen gerne noch abgeben, bei Konrad Laimer ist die Situation eine andere: Den von Bayern München umworbenen Sechser lässt RB nur gegen eine hohe Ablöse ziehen.