Die neue Geschäftsstelle von RB Leipzig soll in der Erich-Köhn-Straße in Altlindenau entstehen. Das teilte der Bundesligist am Donnerstag (22. Juli) mit. Der Neubau in direkter Nähe zum Trainingszentrum am Cottaweg soll auf einer Fläche von 14.000 Quadratmetern errichten werden und zukünftig mehr als 350 Personen Platz bieten. 2022 sollen die Baumaßnahmen beginnen