Nkunku (re.) erzielte wettbewerbsübergreifend bereits 30 Tore in dieser Saison. Bildrechte: dpa

RBL-Trainer Domenico Tedesco reagierte am Dienstag "absolut entspannt, es gehört dazu, es betrifft ja nicht nur uns. Gerüchte gehören einfach dazu, das ist selbstverständlich, vor allem wenn wir erfolgreich sind. Dann gibt es solche Geschichten", erklärte der Coach am Dienstag auf einer Pressekonferenz vor dem DFB-Pokalhalbfinale am Mittwoch (20.04.2022/20.45 Uhr) gegen den 1. FC Union Berlin. "Es ist ja eher etwas Positives, aber das tangiert uns nullkommanull", so der 36-jährige Coach.