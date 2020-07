Bildrechte: imago images / AFLOSPORT

Der frühere Leverkusener, der die Bundesliga im Sommer 2018 nach 62 Einsätzen für Bayer 04 für eine Ablöse von 20 Millionen Euro in Richtung Fürstentum verließ, war seit langem im Visier von RB. Bei den vorherigen beiden Anläufen im Sommer 2019 sowie in der zurückliegenden Winterpause ließen die Monegassen die Sachsen jeweils mit einer überhöhten Ablöseforderung abblitzen. Damaligen Medienberichten zufolge hatten die Monegassen mindestens 25 Millionen Euro gefordert - fünf Millionen mehr als die Leipziger Verantwortlichen zu zahlen bereit gewesen seien.



In der in Frankreich aufgrund der Coronavirus-Pandemie vorzeitig beendeten Saison 2019/20 kam der gebürtige Bocholter lediglich auf 15 Pflichtspieleinsätze - insgesamt waren es in seinen zwei Jahren in Frankreich 44 Einsätze (ein Tor, drei Vorlagen). Für die deutsche Nationalmannschaft absolvierte Henrichs bisher drei Länderspiele. Sein Debüt feierte er im Testspiel am 11. November 2016 beim 8:0 in San Marino. 2017 gewann er mit der DFB-Elf in Russland den Confed-Cup.