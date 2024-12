Schlimme Verletzung bei Benjamin Henrichs: Der Nationalspieler von RB Leipzig zog sich beim 1:5 in München einen Achillessehnenriss zu. Das ergaben Untersuchungen am Samstag, meldete der Bundesligist. Der Verteidiger soll bereits am Montag in München operiert werden und wird RBL mehrere Monate ausfallen. Der Kicker hatte zuerst darüber berichtet.