Außenverteidiger Henrichs hatte in der Hinrunde einen schweren Stand in der Ligue 1 und kam nach mehreren Verletzungen nur zu sechs Einsätzen. Nach dem Trainerwechsel stand er beim überraschenden 3:3-Unentschieden bei Paris Saint-Germain wieder über 90 Minuten auf dem Platz. Neben RB Leipzig wurde Henrichs, der aus der Jugend von Bayer Leverkusen stammt und in Monaco noch einen Vertrag bis 2023 besitzt, auch mit Rekordmeister FC Bayern München in Verbindung gebracht.