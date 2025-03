Die Partie hatte von Beginn an ein ordentliches Tempo, wurde von beiden Seiten offensiv geführt. Die erste echte Chance hatte zwar der BVB (Guirassy/9.), aber RB wurde nach und nach immer gefährlicher. Openda erwischte nach Linksflanke zwar nur die Latte (14.), aber nur wenig später stand es dann doch 1:0 – Xavi traf nach einem abgewehrten Schuss von Raum im Nachwaschen (18.). Das Tor zog den Gästen erst mal den Stecker. RB dominierte nun klar, traf erneut nur die Latte (Ridle Baku/35.). Dass er sich noch längst nicht geschlagen geben würde, zeigte der BVB noch kurz vor der Pause mit zwei Großchancen.

Die zweite Halbzeit dann gehört zur Kategorie „krass“. Denn die Dortmunder berannten, bestürmten und beschossen den Leipziger Kasten nun unentwegt. Dabei steckten sie auch Opendas 2:0 per Direktschuss nach einem Eckball problemlos weg. Allerdings ging ihnen die Effizienz völlig ab: Locker zehn (!) Großchancen ließ die Borussia ungenutzt, traf dabei drei Mal das Aluminium (50./51./64.) und schoss RB-Keeper Peter Gulacsi zum inoffiziellen „Man oft the Match“. Und so stand nach fast durchgängig 45 Minuten Leipziger Abwehrschlacht ein 2:0-Sieg für RB.