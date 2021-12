Die Sachsen hatten sich nach einer bisher enttäuschenden Hinrunde in der Bundesliga am letzten Sonntag von Jesse Marsch getrennt. Der amtierende Vize-Meister steht nur auf Platz elf in der Bundesliga-Tabelle. Auswärts gab es in der Liga in sieben Spielen noch keinen Sieg. Auch in der Champions League wurde das Achtelfinale verpasst, international geht es für RB aber in der Europa League weiter.